UFC планирует провести турнир в Париже 3 сентября

Сильнейшая лига мира UFC намерена провести первый турнир во Франции.

«Похоже, что UFC вкладывает много сил, чтобы провести турнир в Париже. Мероприятие запланировано на 3 сентября. Достоверной информации нет, но мне сказали, что таков план лиги», — написал спортивный журналист Аль Зуллино в Twitter.

В конце марта после турнира UFC Fight Night 204 глава лиги Дана Уайт заявил, что UFC точно проведет турнир во Франции до конца года. В настоящее время чемпионом UFC в тяжелом весе является француз камерунского происхождения Франсис Нганну (17-3).