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Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

11:16

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о том, что Forbes признало его самым высокооплачиваем спортсменом.

«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.

Давно мечтал возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!" - цитирует Конор в Twitter.

Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. За отчетный период боец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона

Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes за последний год

12 мая 2021, 16:58
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Ирландский боец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, сообщается 12 мая на сайте издания. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го.

За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона.

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