Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о том, что Forbes признало его самым высокооплачиваем спортсменом.
«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.
Давно мечтал возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!" - цитирует Конор в Twitter.
Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. За отчетный период боец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона
Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes за последний год
Ирландский боец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, сообщается 12 мая на сайте издания. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го.
За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона.
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