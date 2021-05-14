Конор: «Возглавить список Forbes было мечтой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о том, что Forbes признало его самым высокооплачиваем спортсменом.

«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.

Давно мечтал возглавить список с таким количеством успешных атлетов. Мы идем вперед и вверх!" - цитирует Конор в Twitter.

Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. За отчетный период боец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона

Baby we did it!! Uimhir a Haon ????

Thank you Forbes for recognizing my role as an entrepreneur!

It was a dream to lead this list with so many successful athletes!

Onwards and upwards we go ? pic.twitter.com/DS8lb03Xi9 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2021

Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes за последний год

12 мая 2021, 16:58