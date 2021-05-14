Чендлер объяснил, чем он заслужил бой за титул UFC

Претендент на вакантный пояс UFC в легком весе американец Майкл Чендлер объяснил, почему он уже во втором бою в сильнейшей лиге получил возможность побороться за титул.

«Я в этом спорте более 10 лет. В августе будет 13 лет. Мое резюме говорит само за себя, я побеждал двух бывших чемпионов UFC, так что... Я люблю свое резюме, прошлое, а также взлеты и падения. Мои две с половиной минуты с Дэном Хукером — я сделал то, что с ним не могли сделать Дастин Порье и Пол Фелдер за 25 минут. Я верю, что это меня вывело на титульный бой. Плюс тот факт, что выбил каждую дверь и просил дать мне возможность. Я пришел в рабочих ботинках, как делает мой отец плотник последние 40 лет. Я всегда готов работать, и я всегда говорю «да», когда мне звонят», — заявил Чендлер на пресс-конференции, посвященной UFC 262.

В главном событии UFC 262 Чендлер сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, идущим на серии из 8-ми побед в промоушене.