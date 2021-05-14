Махачев про легковесов UFC: «Кучка мерзких стариков»

Российский боец UFC Ислам Махачев оценил свое положении в промоушене, назвав всех бойцов клоунами.

Махачев, одержавший семь побед подряд, получил в соперники нерейтингового бойца, бразильца Тиаго Мойзеса.

«Топ-10 легкого дивизиона UFC — кучка мерзких стариков. Ни один из них не принял предложенного боя. Независимо от этого я продолжу идти вперед и скоро заберу пояс — с этим клоунами или без них. Увидимся 17 июля», — написал Махачев в Twitter.

Мойзес не входит в топ-15, но зато идет на серии из трех побед. В последних трех поединках он одолел Александра Эрнандеса, Бобби Грина и Майкла Джонсона.

Махачев провел последний бой в марте на UFC 259 в Вегасе, где он засабмитил американца Дрю Добера в третьем раунде. В настоящее время Ислам занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC.