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Сегодня, 11:46

Конор Макгрегор опроверг заявления, что он исключил нескольких участников TUF 31

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) ответил на обвинения Гилберта Бернса (21-5) и других бойцов, что он якобы убрал нескольких участников предстоящего 31-го сезона The Ultimate Fighter, чтобы освободить место для своих бойцов.

Конор Макгрегор. Конор Макгрегор убрал участников TUF 31, чтобы освободить место для своих бойцов

«Это неправда. Я ничего не просил и не требовал! И уж точно я не заставлял бойцов убираться. Я просто пытаюсь вернуться в бои, так что отвалите», — написал Макгрегор в Twitter, но затем удалил пост.

TUF 31 выйдет в эфир в мае этого года. Тренерами станут Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8).

Конор Макгрегор
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