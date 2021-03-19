Туменов высказался о возможном бое с Чимаевым в UFC

Российский полусредневес Альберт Туменов допустил возможность проведения боя с Хамзатом Чимаевым в случае перехода в UFC.

«Если я вернусь туда [в UFC], если я и он будем выигрывать — а я планирую там дойти до титула, и у Хамзата тоже такие амбиции, то да — наш бой возможен. Поэтому, если встретимся, то встретимся, если нет, то ничего страшного. В целом это был бы интересный бой, потому что он — борец, а я — ударник. Плюс он сейчас очень медийный. Это было бы зрелище», — сказал Туменов в беседе с журналистами на турнире EFC 34.

На счету Туменова 22 победы и 4 поражения в ММА (5-3 в UFC). Он бывший чемпион АСА в полусреднем весе.

(Ислам Бабаджанов)