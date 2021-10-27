Комментатор UFC назвал российских бойцов «больше чем жесткими»

Комментатор UFC Джон Гуден поделился ожиданиями от турнира UFC 267, соглавным поединком которого станет бой Петра Яна и Кори Сэндхагена.

«Российские бойцы не просто жесткие, они больше чем жесткие, и очень техничные. И когда мы начинаем понимать разные стили, которые привносят российские бойцы, например ушу, самбо и рестлинг, это невероятно. Удивительно видеть эти разные силы, которые могут быть новыми для международной аудитории. Так что все выигрывают от этого. В общем, жду с нетерпением!

Ян против Сэндхагена? Петр очень хорош в своей борцовской защите, в этом случае приемы, которые демонстрировал Стерлинг, были более к месту. У Сэндхагена больше стиль джиу-джитсу, что означает, что будет меньше контроля и больше агрессивных выпадов, за которыми нужно следить. Они такие разные. У Яна отличный боксирующий стиль, очень чистая работа, которую он хорошо миксует с чем-то другим. В этом отличие Яна от других — его возможность удачно смешивать разные техники. Он очень хорош в смешении всего. У Кори Сэндхагена очень динамичный, длинный стиль. Так что они очень, очень разные. Мне, возможно, нравится длинный стиль Сэндхагена, ведь он навязан его ростом, и я смотрю на него и думаю: хмм, может быть, я смог бы так же. И при этом мне нравится, как боксирует Петр Ян», — приводит РЕН ТВ слова Гудена.

UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира. Начало — в 22.00 мск.