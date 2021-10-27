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Тыбура: «Мне предлагали подраться с Волковым в М-1, но я решил перейти в UFC»

09:44
Марчин Тыбура. Фото Getty Images
Марчин Тыбура. Фото Getty Images
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Бывший чемпион M-1 в тяжелом весе поляк Марчин Тыбура заявил, что в прошлом ему поступало предложение подраться с россиянином Александром Волковым, который так же выступал в M-1.

«Да, мне предлагали подраться с Волковым в М-1, но в это время поступило предложение перейти в UFC. В итоге выбрал более выгодный вариант и перешел в UFC», — сказал Тыбура на медиа-дне UFC 267.

Теперь Волков (33-9) и Тыбура (22-6) сразятся на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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