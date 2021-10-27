Анкалаев об Оздемире: «Не считаю его хорошим ударником»

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев поделился мыслями о бое против экс-претендента на титул UFC в полутяжелой весовой категории Волкана Оздемира.

«Не считаю его в техническом плане хорошим ударником. У него есть банки, и он может нокаутировать. Он бьет сильно, но он очень медленный. У него скорости не хватит, чтобы меня достать», — сказал Анкалаев на медиа-дне UFC.

Анкалаев и Оздемир сразятся на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

На счету Анкалаева 15 побед и 1 поражение. У Оздемира — 17 побед и 5 поражений.