Ковингтон: «Дастин Порье, рогоносец, ты где? Приводи свою жену Иезавель и ее сына, которого зачал Конор»

Американский боец Колби Ковингтон вызвал на поединок Дастина Порье после победы над Хорхе Масвидалем в главном поединке турнира UFC 272.

«Хочу сказать спасибо всем правоохранительным органам, военным, спасателям, я дерусь ради вас, ребята. Теперь к делу.



Я управился с мусором из Майами, теперь время подчистить болотный мусор из Луизианы. Дастин Порье, рогоносец, ты где? Принимай бой! Назови место и приводи туда свою жену Иезавель и ее ребенка, которого ей зачал Конор. Ты следующий, скоро увидимся!», — заявил Ковингтон после боя с Масвидалем.

Сегодня, 6 марта Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45). Теперь на счету 34-летнего американца 17 побед и 3 поражения в карьере.

У 33-летнего Порье 28 побед и 7 поражений.