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Сегодня, 09:08

Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей в главном поединке UFC 272

Иван Торопцев
Корреспондент
Колби Ковингтон (справа) и Хорхе Масвидаль (слева).
Фото UFC

Американский боец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272 в полусреднем весе.

Турнир состоялся в Парадизе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Ковингтон одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45).

На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения в карьере, у 37-летнего Масвидаля 35 побед и 16 поражений.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
3
3

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