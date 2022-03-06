Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей в главном поединке UFC 272

Американский боец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272 в полусреднем весе.

Турнир состоялся в Парадизе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Ковингтон одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45).

На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения в карьере, у 37-летнего Масвидаля 35 побед и 16 поражений.