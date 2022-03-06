Масвидаль: «Мне стоило упорнее работать над борьбой. Сегодня у меня ее не было»
Масвидаль прокомментировал свое поражение от Ковингтона в главном поединке UFC 272
Американский боец Хорхе Масвидаль прокомментировал свое поражение от Колби Ковингтона в главном поединке турнира UFC 272.
«Меня забороли, мне стоило работать над борьбой упорнее, сегодня ее у меня не было.
Какой был план? Сломать ему лицо. Правый хук? Да, мне стоило попасть такой удар еще раз. Но повторюсь, проблема в борьбе, сегодня ее у меня не было», — сказал после боя Масвидаль.
После поединка с Ковингтоном у Масвидаля 35 побед и 16 поражений. На счету Ковингтона 17 побед и 3 поражения.
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