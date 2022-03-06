Джо Роган высказал свое мнение о Хамзате Чимаеве

Комментатор UFC Джо Роган в новом выпуске своего подкаста The Joe Rogan Experience заявил, что Хамзат Чимаев (10-0) одновременно техничный и агрессивный боец. Гостем нового выпуска подкаста стал Майкл Биспинг.

«Хочешь услышать то, что мне рассказали? Даррен Тилл говорил мне, что Хамзат — это гребаный зверь, — заявил Биспинг в The Joe Rogan Experience. — Настоящий зверь. Он пашет целый день. В ударке, борьбе. Его физическая подготовка на запредельном уровне. Такого типа бойца мы еще не видели».

Джо Роган согласился, что Чимаев необычный боец: «Когда он нокаутировал Миршерта, я подумал: «Боже мой, он выбросил идеальный удар правой». Он действует одновременно технично и очень агрессивно. Хамзат крайне необычный чувак. Эти чеченцы, мужик. Там есть несколько свирепых бойцов».

Биспинг добавил, что Чимаев родом из жесткого места. «Он родился в жестком месте, которое сделало его жестким человеком. Посмотри на него. Он просто зверь. Вот почему он так усердно тренируется», — резюмировал Биспинг.

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев провел в UFC 4 боя, и только один бой закончился во втором раунде.

(Давид Хачатрян)