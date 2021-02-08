Кокляев рассказал о своей готовности к бою с Артемом Тарасовым

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев во время пресс-конференции рассказал о своей физической форме перед поединком с блогером и бойцом MMA Артемом Тарасовым.

— Стал ли я лучше или хуже — ринг покажет. Навык улучшился. Желание еще больше выступать. Техника? У победы мамок много, у поражения папка один, это ты. К бою с Тарсовым появилось много людей, которые что-то хотели, говорили, мол, доверни ногу, доведи локоть. Мне нужно просто передвигаться. Как мне один крымский тренер сказал: «Миш, нужно передвигаться, уходить с линии атаки и закрывать бороду. Все, больше ничего».

Это все, что я для себя взял и принял. Вся остальная помощь — это лишнее для меня. Все плюсы и минусы перед боем с Емельяненко я взвесил, что было нужно и что не нужно. Я сегодня не говорю, что я боксер. Я человек из силовых видов спорта, который надел боксерские перчатки и вышел в ринг. Для себя я сделал выводы. Будем видеть ринг, будем видеть бой. Отступать нельзя — позади Москва, позади Челябинск.

— Почему Артем Тарасов?

— Я после боя вам скажу.

Тарасов отметил, что Кокляев хочет воспитать молодое поколение. 42-летний спортсмен сказал, что в этом есть доля правды.

— Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Нужно сначала сделать дело, а потом говорить о философии. Пройдет бой, я скажу главную причину, почему я вышел с Тарасовым. Между нами нигде кошка не пробегала. Между нами простой боксерский матч.

Телеканал РЕН ТВ покажет боксерский поединок 20 февраля в 19.00 (мск).