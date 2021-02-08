Кокляев рассказал, почему Дацик не смог победить Тарасова

Тяжелоатлет и стронгмен Михаил Кокляев в преддверии боксерского боя против бойца и блогера Артема Тарасова рассказал, почему Вячеслав Дацик не смог победить его будущего оппонента.

Напомним, что последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией Дацика.

- Бой Тарасова с Дациком — встретились два одиночества. Два харизматичных человека, каждый из которых представляет океан эмоций, возможностей и желания. Соленая вода и пресная вода встретились, и они показали все, что могут. Конечно, я смотрел. Оба меня впечатлили.

— Что не хватило Дацику для победы?

— Вячеслав сказал, что задавит его пузом. Пацан сказал — пацан сделал. Он всю дорогу старался давить пузом. Хотя надо было сделать удушающий или надавить на болячку. Но он действовал по плану до конца и давил пузом. Как сказал Черчилль: «Если вы не меняете своего мнения, то вам вообще трудно что-то изменить». Этого и не хватило Дацику. Он слишком был привязан к словам, которые сказал до боя. Ему респект и уважуха. Он человек — слово.