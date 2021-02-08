Кокляев заявил, что не собирается заканчивать с боями, даже если проиграет Тарасову

Тяжелоатлет и стронгмен Михаил Кокляев в преддверии боксерского боя против бойца и блогера Артема Тарасова отметил, что не собирается заканчивать с боями, даже если проиграет.

— Бой с Тарсовым- все или ничего? Это в вашем мире может быть все, а в моем — никогда не все. Это в вашем мире могут пенсионный возраст поднимать хоть до ста лет, — отметил Кокляев на пресс-конференции. — В моем мире — если бы таких как я было тысяча человек, никогда бы возраст не подняли бы. Будем вставать снова. Будет проигрывать — будем подниматься. Выграем — будем молчать о том, что выграли. Будем с уважением относиться к сопернику.

Будем продолжать и дальше работать в этом направлении, пока с утра у меня пульс 60, а при максимальных нагрузках пульс 180-190. Будем продолжать дальше, если у людей есть в этом заинтересованность. Есть люди, которые все это делают. Пока я жив и здоров, буду двигаться дальше, несмотря ни на что. На моей планете нет понятия «стоп». Есть — «поднялся, отряхнулся и пошел дальше, несмотря ни на что».