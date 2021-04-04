«Когда мозгов нет, и не такое снимешь». Емельяненко оценил новый клип Моргенштерна

Российский боец Александр Емельяненко высказал свое мнение по поводу нового клипа рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна».

«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка, — цитирует Емельяненко »Все про спорт». — В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо «под стать самому себе».

Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь».