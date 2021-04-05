25-летний кикбоксер Джоэл Кауаски скончался после пропущенного удара в голову

Кикбоксер Джоэл Кауаски трагически скончался после перенесенного нокаута в бою в Эквадоре. Соперник нанес 25-летнему спортсмену удар ногой в голову.

На прошлой неделе Кауаски принял участие в Национальном отборочном чемпионате по кикбоксингу и Кубке Тихого океана. Несмотря на то, что во время боя он бился в шлеме, удар в голову оказался фатальным. По данным издания «Эль Норте», на ринге не было медиков, и бойца срочно доставили в больницу. Случилось кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию, провели трепанацию черепа, но врачи так и не смогли спасти его.

Местный спортивный журналист Альберто Астудильо подтвердил в своем Twitter, что Кауаски скончался от удара в голову, поделившись видеозаписью этого эпизода.