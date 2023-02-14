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Сегодня, 19:11

Кияшко назвал Волкановски монстром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер российских бойцов UFC Сергея Павловича и Александра Волкова, отреагировал на победу Ислама Махачева на турнире UFC 284 в бою против австралийца Александра Волкановски.

«Это был серьезный чемпионский бой. Даже несмотря на то, что два бойца были из разных весовых категорий, бой был очень напряженным и тяжелым для Махачева. Волкановски доказал в этом бою, что он — очень крутой соперник и боец. Он был хорошо физически готов и силен, что после пятого раунда выглядел, будто бы только он один раунд провел. Ислам одержал победу и доказал, что является сильнейшим в своей весовой категории. Был очень валидольный бой, Волкановски — просто монстр, подняться в весовой категории и провести такой бой — было супер. Я смотрел поединок и получил удовольствие. Думал, что Махачеву будет полегче из-за того, что он выше соперника. Считал, что он физически был более подготовлен, но Волкановски — реально крутой. Мне кажется, Ислам в этом бою больше устал, чем Алекс, но тем не менее, одержал победу, молодец», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Бой Махачева и Волкановски проходил 12 февраля в Перте (Австралия) в главном событии UFC 284. По итогу пяти раундов Ислам был признан победителем в данном бою единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-volkanovski-prosto-monstr-227739/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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