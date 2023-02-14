Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:17

Ян не считает, что Махачев превзошел Хабиба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, что не считает, что россиянин Ислам Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова.

«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их. Надеюсь, что реванш Махачева и Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», — приводит слова Яна Vprognoze.ru.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10650434-petr-yan-ne-dumayu-chto-mahachev-prevzoshel-habiba.html
Ислам Махачев
Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кияшко назвал Волкановски монстром
Новости
RSS RSS
Все новости