Казахстанский боец Артем Резников рассказал о бое мечты. В рамках Гран-при АСА в легком весе Резников хотел бы встретиться с россиянином Али Баговым.

«Бой с Баговым — это бой моей жизни. Это самый интересный поединок, который я представлял», — сказал Резников на пресс-конференции АСА, которая состоялась 9 июня в Москве.

На турнире АСА, который состоится 17 июня в Сочи, Резников сразится с экс-бойцом UFC бразильцем Дави Рамосом.