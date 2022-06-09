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Сегодня, 15:37

Резников — о Багове: «С ним получился бы бой моей жизни»

Артем Резников рассказал о бое мечты
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Казахстанский боец Артем Резников рассказал о бое мечты. В рамках Гран-при АСА в легком весе Резников хотел бы встретиться с россиянином Али Баговым.

«Бой с Баговым — это бой моей жизни. Это самый интересный поединок, который я представлял», — сказал Резников на пресс-конференции АСА, которая состоялась 9 июня в Москве.

На турнире АСА, который состоится 17 июня в Сочи, Резников сразится с экс-бойцом UFC бразильцем Дави Рамосом.

ММА
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