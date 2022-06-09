Дана Уайт рассказал, почему для него бой Тейшейры и Прохазки так интересен

Президент UFC Дана Уайт признался, что ему не терпится посмотреть чемпионский бой между Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3), потому что оба бойца имеют кардинально разные стили ведения боя.

«Иржи просто другого типа боец. Он залетел в полутяжелый вес, провел два боя и уже дерется за титул, — сказал Уайт в интервью Yahoo Sports. — У парня 96 процентов досрочных побед, 23 финиша в первом раунде, победная серия из 12 боев. Он жесткий.

Стили делают бои. Стилистически это должен быть веселый бой, потому что у Гловера отличная стойка, тяжелые пушки и нокаутирующая мощь. При этом он попытается перевести бой на землю. Интересно еще и то, что многие думают, если Гловер пройдет в партер, у Иржи будут серьезные проблемы, а если останется в стойке, то уже у него будут проблемы. Хочется посмотреть, что будет. Гловер уже все повидал, он бился со всеми. Теперь он чемпион, в то время как Иржи впервые выйдет с таким давлением. Нервы будут накалены до предела".

Тейшейра и Прохазка подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.