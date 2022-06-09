Резников: «Для меня любой бой с Раисовым принципиален»

Казахстанский боец Артем Резников рассказал о принципиальности повторного поединка с россиянином Юсуфом Раисовым.

«Для меня любой бой с Раисовым принципиален. Не важно, будет это финал Гран-при [АСА в легком весе] или нет», — сказал Резников на пресс-конференции АСА, которая состоялась 9 июня в Москве. — Мы можем встретиться вне Гран-при. Проблем в этом не вижу".

Следующий бой с участием Резникова состоится 17 июня. В главном событии турнира АСА в Сочи он встретится с бразильцем Дави Рамосом.

В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2020 года на турнире АСА 111, Резников раздельным решением выиграл у Юсуфа Раисова.