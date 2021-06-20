Евгений Гончаров объяснил, почему он вернулся в АСА

Российский боец ММА Евгений Гончаров объяснил, с чем связано его решение вернуться в лигу АСА.

«ACA предлагали мне продлить контракт еще год назад, но у меня тогда были другие планы: я подписался в организацию ARES (ARES Fighting — прекративший существование африкано-европейский промоушен — Прим. «СЭ»), которая находилась в хороших отношениях с UFC, — цитирует Гончарова Metaratings. — План заключался в том, что через ARES я должен был попасть в UFC, но из-за пандемии подраться в ARES так и не удалось, и вскоре я стал свободным агентом. Я подрался в RCC, закрыл поражение, а затем вышел на прямой контакт с UFC. Там мне сказали, что во мне заинтересованы, но нужно немного подождать, так как бойцов сейчас только увольняют, а не подписывают. Сколько ждать — никто точно сказать не мог.

В итоге я принял решение двигаться дальше. Все-таки мне уже не 20 лет: нужно кормить семью, зарабатывать деньги, к тому же я сейчас в самом расцвете сил. Так я и вернулся к переговорам с ACA: они были во мне заинтересованы, да и мне хотелось вновь попробовать себя в этой организации. Мне также поступило предложение от OPEN FC, но в конечном счете я выбрал ACA. Понятно, по каким причинам — это топовая организация, одна из лучших в мире: стабильно проводит бои, выплачивает достаточно неплохие гонорары, да и к тому же их ростер состоит из очень сильных ребят».

34-летний спортсмен — бывший чемпион WFCA и ACA в тяжелом весе. В его активе 16 побед в ММА при трех поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.