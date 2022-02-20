Караханян проиграл Пикколотти решением судей на турнире Bellator 274

Американский боец армянского происхождения Георгий Караханян проиграл американцу Адаму Пикколотти в поединке в легком весе на турнире Bellator 274.

Караханян уступил единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29) в трехраундовом бою.

У 36-летнего Караханяна 31 победа, 13 поражений и 1 ничья в ММА. На счету 33-летнего Пикколотти 13 побед и 4 поражения.

Главным поединком турнира Bellator 274 станет бой Неймана Грэйси и Логана Сторли. Со-главный поединок турнира — бой россиянина Андрея Корешкова с американцем Ченсом Ренкаунтри.