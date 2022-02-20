Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:38

Караханян проиграл Пикколотти решением судей на турнире Bellator 274

Иван Торопцев
Корреспондент

Американский боец армянского происхождения Георгий Караханян проиграл американцу Адаму Пикколотти в поединке в легком весе на турнире Bellator 274.

Караханян уступил единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29) в трехраундовом бою.

У 36-летнего Караханяна 31 победа, 13 поражений и 1 ничья в ММА. На счету 33-летнего Пикколотти 13 побед и 4 поражения.

Главным поединком турнира Bellator 274 станет бой Неймана Грэйси и Логана Сторли. Со-главный поединок турнира — бой россиянина Андрея Корешкова с американцем Ченсом Ренкаунтри.

0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб встретился с Джаредом Лето на UFC Vegas 48

Корешков нокаутировал Ренкаунтри на 38-й секунде поединка на Bellator 274
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...