Хабиб встретился с Джаредом Лето на UFC Vegas 48
Экс-чемпион UFC и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC Vegas 48 встретился с известным голливудским актером и музыкантом Джаредом Лето. Они сидели за одним столом и общались.
Американский боец Джамал Хилл в главном поединке UFC Vegas 48 победил бразильца Джонни Уокера. Поединок в полутяжелом весе завершился победой Хилла нокаутом в первом раунде.
50-летний Лето является вокалистом альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. В настоящее время он продвигает свой новый фильм «Морбиус», который выйдет в прокат в США 1 апреля, а в России — 24 марта.
33-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и 0 поражений в ММА.
Khabib Nurmagomedov and Jared Leto at the UFC in Las Vegas (February 19, 2022) pic.twitter.com/zNZhZiVc3F— ??? ? (@MorbyLeto) February 20, 2022