Хабиб встретился с Джаредом Лето на UFC Vegas 48

Хабиб Нурмагомедов встретился с актером Джаредом Лето на турнире UFC Vegas 48

Экс-чемпион UFC и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC Vegas 48 встретился с известным голливудским актером и музыкантом Джаредом Лето. Они сидели за одним столом и общались.

Американский боец Джамал Хилл в главном поединке UFC Vegas 48 победил бразильца Джонни Уокера. Поединок в полутяжелом весе завершился победой Хилла нокаутом в первом раунде.

50-летний Лето является вокалистом альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. В настоящее время он продвигает свой новый фильм «Морбиус», который выйдет в прокат в США 1 апреля, а в России — 24 марта.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед и 0 поражений в ММА.