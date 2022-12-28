Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:07

Камил Гаджиев: «Любой КМС перебоксирует Магу Исмаилова»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что КМС по боксу сможет победить Магомеда Исмаилова (18-3) на ринге.

«Сейчас этот тренд, что в боксе постоянно дерутся представители ММА, для обывателя прикольный, и этот обыватель вообще не понимает, что-то, что мы видим, это вообще даже не бокс в понимании людей-боксеров. [Они] занижают статус бокса реального.
Сегодня любой перворазрядник точно перебоксирует Магу в моем понимании. Любой. Ладно, не перворазрядник, а КМС по боксу. Законный КМС перебоксирует Магу. По факту. Но такой человек никогда с Магой не подерется — у него нет для этого аргументов: медийных, финансовых. Но он перебоксирует», — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда.

Исмаилова в прошлом бою победил Александра Шлеменко (61-15) единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Windows вновь стала доступна для скачивания в России
Журналист Die Welt Штайнер заявил об устойчивости экономики России в условиях санкций
В Узбекистане возбудили дело после гибели 18 детей от средства против ОРВИ
Минобороны: трое военных погибли при падении БПЛА на аэродроме Энгельс под Саратовом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев назвал самые популярные виды спорта в России

Камил Гаджиев: «Не знаю, что помешало Мальдонадо нокаутировать Федора»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости