Камил Гаджиев назвал самые популярные виды спорта в России

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что футбол, хоккей, гонки и единоборства — самые популярные в России виды спорта. Об этом Гаджиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

«Футбол, хоккей... Я бы про биатлон сказал, но сейчас, во-первых, биатлон неактуален, потому что мы не соревнуемся с норвежцами, финнами и так далее, поэтому отпадает, — отметил Гаджиев. — Тем более биатлон все-таки сезонная вещь.

Футбол с огромным отрывом [на первом месте]. Потом пропасть. Потом хоккей, и потом я бы мог через свое восприятие, но я знаю статистику. Довольно популярно все, что с гонками связано. Поэтому гонки и единоборства — они бы разделили 3 и 4 место между собой.

ММА в целом, объясню почему: у нас грань между ММА, боксом и кикбоксингом практически стерлась. Да, есть идентификация каждого вида спорта, но просто, если говорить через героев, восприятие людей — плюс-минус одни и те же люди.

Вот готов зуб положить, что когда люди в программе передач видят Александр Емельяненко против Дацика, Минеев против Родригеса, Шлеменко против Исмаилова, они даже не понимают, что это за вид спорта. Они не парятся. Для них это единоборства в целом. Хорошо или плохо, сами организаторы поработали над тем, что все смешалось.

Поэтому футбол, дальше ничего не идет, потом хоккей, и прямо за ними расположились гонки и ММА".