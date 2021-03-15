Камил Гаджиев назвал большим риском сотрудничество с Александром Емельяненко

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» порассуждал на тему возможного подписания контракта с Александром Емельяненко.

«Любой бой с участием Александра Емельяненко — хорошо смотрят. Много людей смотрят, и смотрят с удовольствием — это факт. Но, по-другому скажем, одно дело хотеть, чтобы он выступил, другое дело — оценивать риски, а они большие. Как люди, которые считают себя профессионалами, мы эти риски пока на себя не берем. Если Саня где-нибудь выступит, и если все получится хорошо и удачно, то я бы с удовольствием поговорил с ним о выступлении у нас», — сказал Гаджиев.

«Несмотря на все его выходки, его медийность только растет, но только дело не в этом. Дело в том, что сегодня есть риски, что Саня до турнира, скажем так, не дойдет. Не дойдет в нормальном состоянии, и будет то, что мы наблюдаем в последний год. Вот, за что я переживаю». — подытожил он.

Свой следующий бой Емельяненко может провести против рэпера Джигана по правилам бокса. Рекорд Александра в ММА состоит из 28 побед, 8 поражений и одной ничьи.