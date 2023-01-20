Камил Гаджиев: «Неделю назад Минеев звонил мне из Донецка»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о последнем разговоре с чемпионом среднего дивизиона Владимиром Минеевым.

«Неделю назад он мне звонил из Донецка. Сказал, что он на следующей неделе будет в Москве и то, что он обязательно в деталях расскажет по поводу службы, потому что я ему задаю вопрос: «Вов, скажи, гипотетически бой можно планировать тебе?» А он говорит: «Я считаю, что в феврале и марте на меня вообще нельзя рассчитывать в связи с военными действиями. Дальше будем разговаривать», — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре 2021 года в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова.