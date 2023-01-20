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Сегодня, 11:15

Камил Гаджиев: «Неделю назад Минеев звонил мне из Донецка»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о последнем разговоре с чемпионом среднего дивизиона Владимиром Минеевым.

«Неделю назад он мне звонил из Донецка. Сказал, что он на следующей неделе будет в Москве и то, что он обязательно в деталях расскажет по поводу службы, потому что я ему задаю вопрос: «Вов, скажи, гипотетически бой можно планировать тебе?» А он говорит: «Я считаю, что в феврале и марте на меня вообще нельзя рассчитывать в связи с военными действиями. Дальше будем разговаривать», — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре 2021 года в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
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