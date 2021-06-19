Камил Гаджиев: «Минеев против Бархударяна станет могучим, мощным боем»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном противостоянии действующего чемпиона среднего дивизиона Владимира Минеева против Давида Бархударяна.

«Думаю, что никто не станет ночным кошмаром для Минеева в среднем дивизионе, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Очень большой интерес вызывал бы бой Давида Бархударяна против Владимира Минеева. Но это не означает, что Бархударян станет ночным кошмаром для Минеева. Но этот бой — могучий, мощный бой. Мне очень нравятся перспективы этого боя, если Минеев выиграет у Маги».

Последний бой Бархударяна прошел на турнире AMC Fight Nights 102, который завершился 18 июня в Красноярске. В со-главном событии вечера он победил Вячеслава Василевского техническим нокаутом в первом раунде.

Минеев проведет реванш с Исмаиловым в октябре в Москве.