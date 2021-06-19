Гаджиев ответил недоброжелателям из Дагестана: «Нет ничего зазорного в том, что я болею за русского»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил тем, кто ему пишет негативные комментарии из-за дружбы с Владимиром Минеевым.

«Всегда найдутся те, которые: «Вот, он за Минеева». Я их не понимаю, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ «. — Что, люди, которые это пишут, росли во дворах, где только дагестанцы? Они никогда с русскими людьми не дружили? А что тут такого? Тем более у нас Дагестан — многонациональная республика. Русские, армяне и кто бы ни был — все они жили в Дагестане. И мне кажется, что нет ничего зазорного в том, чтобы дружить с людьми другой народности. А тут вдруг начали писать: «Вот, ты болеешь за русского». Бред какой-то. Поэтому, если они такое пишут, то пускай на здоровье пишут. Нормальные люди дружбу ценят».

«Дерись Мага [Исмаилов] с другим, то болел бы, может быть, за Магу, — продолжил Гаджиев. — Он очень импонирует, и он не посторонний нам человек. Но здесь он дерется с моим другом. Как организатор создам им максимально равные условия, но как болельщик буду болеть за Минеева».

Минеев проведет реванш с Исмаиловым в октябре на турнире AMC Fight Nights в Москве. Итогом их первого боя стала ничья.