Камил Гаджиев — о главном бое турнира в Красноярске: «Случилось нечто невообразимое»
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, в каком случае можно было бы назвать бой Вячеслава Василевского против Давида Бархударяна фактически главным событием вечера.
«Казалось бы, да, если бы не случилось то, что случилось в главном бою, — сказал Гаджиев «СЭ». — Тогда можно было сказать, что самый интересный бой карда — бой Василевский — Бархударян. В главном бою случилось нечто невообразимое».
Бархударян победил Василевского техническим нокаутом в первом раунде. В главном событии вечера иранец Хасан Юсефи отправил Армена Петросяна в нокаут и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.
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