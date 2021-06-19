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Камил Гаджиев — о главном бое турнира в Красноярске: «Случилось нечто невообразимое»

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Камил Гаджиев. Фото Instagram
Камил Гаджиев. Фото Instagram
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, в каком случае можно было бы назвать бой Вячеслава Василевского против Давида Бархударяна фактически главным событием вечера.

«Казалось бы, да, если бы не случилось то, что случилось в главном бою, — сказал Гаджиев «СЭ». — Тогда можно было сказать, что самый интересный бой карда — бой Василевский — Бархударян. В главном бою случилось нечто невообразимое».

Бархударян победил Василевского техническим нокаутом в первом раунде. В главном событии вечера иранец Хасан Юсефи отправил Армена Петросяна в нокаут и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.

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