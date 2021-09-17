Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал тройку сильнейших лиг ММА в мире. По его мнению, туда не входит российский промоушен ACA.

«Сейчас скажу: 1 место — UFC, 2 — Bellator, 3 — ONE FC. Или даже: 1 — UFC, 2 — ONE FC, 3 — Bellator. У меня так. Дальше — KSW или ACA. По периодичности и частоте событий, наверное, ACA сильнее, чем KSW. Но KSW как бренд более старый и популярный. В пятерку ACA железно входит», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Нашу лигу я никуда не ставлю. Я должен был бы как наивный, вдохновленный человек сказать: Мы — первые». Но это не так. Но, если брать Россию, то для обычных людей мы более понятнее".

Следующий турнир AMC Fight Nights пройдет совместно с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Он состоится 17 сентября в Москве и будет посвящен памяти Абдулманапа Нурмагомедова.