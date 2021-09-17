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Хасбик посетит турнир лиги Хабиба

00:18
Хасбулла Магомедов. Фото Instagram
Хасбулла Магомедов. Фото Instagram
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Блогер Хасбулла Магомедов посетит турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится 17 сентября в Москве.

Мероприятие проведёт лига Хабиба Нурмагомедова EFC совместно с промоушеном AMC Fight Nights.

В главном событии вечера действующий чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Нариман Аббасов сразится с ветераном ММА Шамилем Завуром.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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