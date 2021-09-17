Хасбик посетит турнир лиги Хабиба
00:18
Блогер Хасбулла Магомедов посетит турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится 17 сентября в Москве.
Мероприятие проведёт лига Хабиба Нурмагомедова EFC совместно с промоушеном AMC Fight Nights.
В главном событии вечера действующий чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Нариман Аббасов сразится с ветераном ММА Шамилем Завуром.
Читайте также
У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю