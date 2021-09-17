Гаджиев: «Для обычных зрителей мы понятнее, чем ACA»

Президент AMC Fight Nigths Камил Гаджиев назвал свою лигу более понятной для обычных зрителей, если сравнивать ее с промоушеном ACA.

«Для обычных зрителей мы понятнее, чем ACA», — сказал Гаджиев журналистам, включая «СЭ». — Если брать фаната, то для него ACA и так далее. Но даже фанатам, условно говоря, надоели чисто спортивные мероприятия. А лига Eagle FC, на мой взгляд, поймала золотую середину. Там есть элемент консерватизма, но в то же время ребята, возможно, в силу возраста или чего-то еще, делают довольно прогрессивные вещи. Я так считаю".

17 сентября в Москве пройдет совместный турнир AMC Fight Nights и Eagle FC, который будет посвящен памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В главном событии вечера действующий чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов встретится с опытным российским бойцом и по совместительству президентом EFC Шамилем Завуровым.