Кормье прокомментировал решение Миочича набрать массу перед потенциальной трилогией против Нганну

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье высказался о решении Стипе Миочича набрать мышечную массу перед возможной очередной встречей с Фрэнсисом Нганну.

«В прошлый раз мне показалось, что он слишком мал, — сказал Кормье в интервью ESPN. — Я даже спросил его об этом на собрании бойцов. Я такой: «Чувак, как ты думаешь, может быть, тебе стоит стать немного больше?» Он такой: «Я похудел только потому, что так усердно тренируюсь. Это не с целью стать быстрее». Я думаю, что это отличная идея Миочича. Изменит ли это что-либо в трилогии? Я не уверен... Отличная идея Миочича, так как вы должны что-то изменить, если хотите получить другой результат. Я просто не уверен, достаточно ли этого на фоне нокаутирующей способности Нганну».

В реванше, который состоялся в конце марта на UFC 260, победу нокаутом во втором раунде одержал камерунец Нганну и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. В их первом бою в январе 2018 года Миочичу совершить апсет, победив единогласным решением судей по итогам пяти раундов.