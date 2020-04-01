Известный промоутер раскритиковал главу UFC

Известный промоутер Боб Арум раскритиковал главу UFC Дану Уайта за то, что тот не обращает внимания на ситуацию с коронавирусом и пытается во что бы то ни стало провести турнир UFC 249, на котором должен состояться поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

— Уайту должно быть стыдно за себя самого, — приводит MMAFighting слова Арума. — Сейчас и в его стране, и в мире происходят ужасные вещи в связи с коронавирусом. Последнее, о чем сейчас надо думать — это поиск места для проведения мероприятия без болельщиков. Похоже, что у Даны Уайта и вправду недостаточно ума, чтобы это понять. Нельзя продолжать продвигать свой кард. Если турнир действительно состоится в то время, пока люди умирают в больницах, Уайту должно будет быть очень стыдно за себя.

Есть четкое послание оставаться дома и спокойно сидеть, пока все это не закончится. Давайте не будем распространять вирус, давайте его контролировать. Для этого мы должны позволить персоналу госпиталей заботиться о людях, которым действительно нужна помощь прямо сейчас. Давайте будем взрослыми людьми и перестанем играть на публику. Все закончится тогда, когда закончится, и это «когда» наступит быстрее, если люди скоординируются и будут делать то, что должны, а не кричать что-то в духе: «Я не трус, и собираюсь провести бой, мне плевать». Такой посыл является в корне неверным.