Известный боец ММА Чоршанбиев попал в аварию в Казани
15:53
Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани, утверждает Kazanfirst.
По данным источника, спортсмен на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Сообщается, что спортсмена подрезала другая машина. В своем Instagram он выложил кадры аварии.
26-летний Чоршанбиев в 2015 году стал чемпионом мира по версии международной Федерации смешанных единоборств.
Дополнительная информация:
https://kazanfirst.ru/news/556992?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Читайте также
Интрига в российском фигурном катании: поедут ли Щербакова и Трусова по России? И выживет ли серия «Гран-при»?
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю