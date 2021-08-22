Известный боец ММА Чоршанбиев попал в аварию в Казани

Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани, утверждает Kazanfirst.

По данным источника, спортсмен на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Сообщается, что спортсмена подрезала другая машина. В своем Instagram он выложил кадры аварии.

26-летний Чоршанбиев в 2015 году стал чемпионом мира по версии международной Федерации смешанных единоборств.