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Александр Емельяненко: «Зря Артем Тарасов пиво пьет и не готовится. Я его нокаутирую»

13:28
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко утверждает, что его предстоящий оппонент блогер Артем Тарасов любитель выпить.

«Зря Артем Тарасов пиво пьет и не готовится. Это ему ничего хорошего в бою со мной не принесет. Я знаю, что он любитель выпить, и на сегодняшнем распитии пива он не остановится. Он дальше продолжит до боя пьянствовать», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Его не хватит на бой. Он устанет. Я его нокаутирую".

Бой Емельяненко — Тарасов пройдет 18 сентября в поп-ММА промоушене «Наше Дело». Как заявил организатор Артур Арутюнян, бойцы сразятся по правилам кулачных боев, но в ММА-перчатках. Регламент поединка: три раунда по две минуты.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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