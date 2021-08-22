«Улетает и уже в воздухе начинает орать». Махачев вспомнил, как бросал Рокхольда подхватами из дзюдо

5-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал, как помогал с борьбой Люку Рокхольду в апреле 2015-го, когда тот готовился к поединку против Лиото Мачиды.

«Когда он готовился к Мачиде, а Мачида — левша, я оказался единственным левшой в зале, — вспомнил Махачев в интервью Youtube-каналу RT Sport MMA. — Хотя Люк для меня большой, Хавьер постоянно просил: «Ислам, сделай с ним два раунда, нам нужен левша». Я всегда соглашался. Выходил постоянно спарринговать с ним, и однажды я не смог сделать ему подхват под две ноги. Мы где-то больше 10 спаррингов сделали. И потом он приходит в зал, дает маленькие перчатки, говорит: «Сегодня ты меня не бросишь».

Рокхольд победил Мачиду удушением сзади во 2-м раунде.

«И Рокхольд подвернулся мне опять на этот бросок, и улетает и, летя, уже в воздухе начинает орать. Обиженный, что опять улетел. У него длинные ноги, у меня как-то легко получалось его бросать. Он злился уже, приходил настроенный, что ты меня сегодня не бросишь. Потом говорит мне: «Ты, как Джордан в баскетболе бросаешь». А так — это были очень тяжелые спарринги, я радовался, когда у него прошел бой, потому что уже устал с ним спарринговать».

Махачев 30 октября проведет бой против Рафаэля Дос Аньоса на UFC 267.