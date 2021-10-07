Израильский боец выступил с обвинениями в адрес России: «Я довольно много страдал от антисемитизма»

Израильский боец смешанных единоборств Шимон Смотрицкий, находящийся на турнире в США, скептически высказался о своей жизни в России.

«Я довольно много страдал от антисемитизма в России. Шутили надо мной или издевались, но мы не уезжали. Я всегда скучал по своим корням. Я родился в Израиле, и вся моя семья — евреи. В России, конечно, не все такие, но подавляющее большинство. И я хочу показать им, кто я есть. Показать свою идентичность и свое имя. Я Шимон с израильским флагом и большой звездой Давида, с которыми иду на бой, и мне не стыдно за то, кем я явлюсь», — приводит слова Смотрицкого Inoprosport со ссылкой на sport1.maariv.co.il.

Ранее 21-летний представитель Израиля Шимон Смотрицкий, выступающий за российский клуб «Архангел Михаил», не сумел завоевать контракт с UFC, потерпев досрочное поражение на отборочном шоу Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе.