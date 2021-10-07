Александр Емельяненко признался, что в Амстердаме его задержала полиция за драку

Боец ММА Александр Емельяненко на шоу «Что было дальше?» рассказал, как его задержала голландская полиция в Амстердаме за драку в баре.

«Я зашел в бар, взял пива, — сказал Емельяненко. — Выпил бокальчик. Официанты в Европе такие долгие, нерасторопные. И я решил за барную стойку сесть. Ну, так вышло, что бармен убежал и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошел один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Лег он, уснул. Бармен вызвал полицию. Приехали полицейские, забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили».

В 2000-е и в начале 2010-х Александр Емельяненко вместе с братом Федором ездил в Нидерланды на тренировочные сборы.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в поединках по правилам ММА.