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Александр Емельяненко признался, что в Амстердаме его задержала полиция за драку

13:39
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец ММА Александр Емельяненко на шоу «Что было дальше?» рассказал, как его задержала голландская полиция в Амстердаме за драку в баре.

«Я зашел в бар, взял пива, — сказал Емельяненко. — Выпил бокальчик. Официанты в Европе такие долгие, нерасторопные. И я решил за барную стойку сесть. Ну, так вышло, что бармен убежал и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошел один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Лег он, уснул. Бармен вызвал полицию. Приехали полицейские, забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили».

В 2000-е и в начале 2010-х Александр Емельяненко вместе с братом Федором ездил в Нидерланды на тренировочные сборы.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в поединках по правилам ММА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=ZudsBqbtws8

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Илья Андреев все материалы автора

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