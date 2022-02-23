Исраэль Адесанья считает, что Джо Рогана пытаются заставить замолчать люди «имеющие власть»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) предположил, что нападки на Джо Рогана совершают люди, у которых «есть власть».

По его мнению, Рогана пытаются заставить замолчать, потому что он имеет «самую большую платформу для высказываний, которую нельзя контролировать».

Ранее Роган попал в расистский скандал после того, когда в социальных сетях появилась видеонарезка из его подкастов, на которых он 24 раза произносит слово «ниггер».

«Я люблю этого чувака [Рогана], — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу Flagrant 2 Clips. — Мы все прекрасно понимаем, что происходит. К черту эту шумиху. Они хотят, чтобы ты погряз в этом скандале. Нужно понять, зачем они это делают и чего хотят. Знаете, сколько нужно приложить усилий, чтобы пересмотреть каждый эпизод подкаста Джо Рогана? У них, судя по всему, была целая команда, которая искала слово на букву Н. У них наверняка было около 10 человек, которые пересматривали эпизоды. Почему они решили заняться этим сейчас? Просто пораскиньте мозгами».

По мнению Адесаньи, Роган имеет самую большую платформу для высказываний на Земле, которую нельзя контролировать. Именно этот факт, как считает боец, беспокоит людей, «имеющих власть». «Что дальше? Они найдут в выпусках Рогана что-то про трансгендеров? Когда это не сработает, они попытаются откопать еще что-нибудь из его прошлого», — добавил Адесанья.