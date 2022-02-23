«Я почти убил его». Масвидаль сомневается, что Нейт Диас согласится на реванш с ним

Масвидаль сомневается, что Нейт Диас согласится на реванш с ним

37-летний боец UFC Хорхе Масвидаль вспомнил свой поединок с Нейтом Диасом (23-13) на UFC 244 (2 ноября 2019 года).

По мнению Масвидаля, Диас не хочет реванша с ним.

«Этот ублюдок не хочет этого, чувак, — сказал Масвидаль на портале Rumble. — Я почти убил его. Я избил каждый сантиметр его гребаного тощего тела. Вы видели его последний поединок с Леоном Эдвардсом? Я подумал, чувак, они сделают ошибку, если вновь поставят его [Диаса] против меня в клетке, понимаешь? Он не хочет боя».

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом (остановка доктором) в третьем раунде. Он проведет следующий бой против Колби Ковингтона (19-3) на UFC 272 5 марта.

(Давид Хачатрян)