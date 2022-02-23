Хавьер Мендес считает, что Макгрегор может стать следующим претендентом на титул UFC в легком весе

Тренер зала АКА Хавьер Мендес верит, что руководство UFC предоставит Конору Макгрегору еще одну возможность подраться за пояс в легком весе, потому что ирландец приносит организации большие продажи.

«Это часть игры. Конор приносит большие цифры, — заявил Мендес в интервью Submission Radio. — Все эти рейтинги полная брехня. Я всегда говорю: это ненастоящий спорт. В первую очередь это индустрия развлечений. Спортивная составляющая отходит на второй план. Для UFC главное — это деньги. Кто приносит им больше всего денег? То-то же. Посмотрим, что сделает UFC. Но я готов к тому, что они это сделают [дадут Макгрегору титульный шанс]. Справедливо ли это? Нет. Если Ислам выиграет Бобби Грина и не получит титульный шанс, это то же будет несправедливо. Посмотрите, какой путь проделал Хабиб, чтобы добраться до титула. Хабибу пришлось пройти через те же проблемы».

Махачев проведет следующий бой против Грина в ночь на 27 февраля на турнире UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (Невада, США). Макгрегор в последний раз дрался против Дастина Порье 10 июля 2021 года на UFC 264. Ирландец проиграл тот бой техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде.

(Давид Хачатрян)