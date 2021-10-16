Исмаилов заявил о готовности дать Минееву реванш

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказал свое мнение по поводу возможного третьего противостояния с действующим чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым.

«Думаю, что это зависит от результата завтрашнего противостояния, и какие вопросы останутся, — сказал Исмаилов на пресс-конференции перед боем с Минеевым. — Сделаем выводы после второго боя, и решим, будет ли актуален ли будет третий поединок. Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева».

Минеев и Исмаилов сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который состоится 16 октября на Red-арене в Сочи. В их первом поединке, который прошел в октябре 2018 года на турнире AMC Fight Nights Global 90, бойцы отбились вничью.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья. У 31-летнего Минеева — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.