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Исмаилов заявил о готовности дать Минееву реванш

13:28
Магомед Исмаилов. Фото Instagram
Магомед Исмаилов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказал свое мнение по поводу возможного третьего противостояния с действующим чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым.

«Думаю, что это зависит от результата завтрашнего противостояния, и какие вопросы останутся, — сказал Исмаилов на пресс-конференции перед боем с Минеевым. — Сделаем выводы после второго боя, и решим, будет ли актуален ли будет третий поединок. Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева».

Минеев и Исмаилов сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который состоится 16 октября на Red-арене в Сочи. В их первом поединке, который прошел в октябре 2018 года на турнире AMC Fight Nights Global 90, бойцы отбились вничью.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья. У 31-летнего Минеева — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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