Боксер Лебедев будет болеть за Минеева в бою с Исмаиловым

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями с «СЭ» от поединка между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Болеть буду за Володю Минеева, но оба бойца достойные. Бой будет хороший, хоть они оба и ведут себя вызывающе, немножечко хамят друг другу, но всё в пределах допустимой нормы. Бой будет примерно равный. Если Мага навяжет борьбу Минееву, то Володе, наверно, будет сложно. Если Минеев сумеет защищаться от борьбы, в стойке он Магу перебьет», — сказал Лебедев «СЭ».

Бой Исмаилов — Минеев пройдет сегодня, 16 октября, на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

На счету 35-летнего Исмаилова — 18 побед, 2 поражения и один бой завершился вничью. У 31-летнего Минеева — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.