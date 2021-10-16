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Минеев пожертвует миллион рублей из гонорара за бой с Исмаиловым в благотворительный фонд

13:16
Владимир Минеев. Фото «СЭ»
Владимир Минеев. Фото «СЭ»
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев рассказал, на что потратит часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым.

«Наверное, как поступил бы любой простой русский мужик, потратил бы деньги на семью, на ребёнка. В последнее время много думаю о благотворительности. Есть благотворительный фонд «Село», я хотел бы пожертвовать туда миллион. Мы все родом из села, близки к земле. Я сам из деревни, окончил сельскую школу. Хочу поддержать сельчан», — заявил Минеев на пресс-конференции перед боем-реваншем с Исмаиловым.

Минеев и Исмаилов возглавят турнир AMC Fight Nights 105, который состоится 16 октября на Red-арене в Сочи. Их первый бой, который проходил в октябре 2018 года в Москве, завершился ничьей.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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