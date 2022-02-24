Исмаилов про А. Емельяненко: «Бывает, что у человека лошадиное здоровье, а он не знает, как его убить»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением насчет того, какой спортивный уровень Александр Емельяненко показал в кулачном бою с Джеффом Монсоном. Поединок состоялся 23 февраля в Москве на турнире Hardcore FC. 40-летний Емельяненко победил 51-летнего Монсона единогласным решением судей.

«Александр? Не увидел, чтобы он подошел к этому бою ответственно, — сказал Исмаилов. — По всей видимости, он сам думал, что один раз стукнет Монсона, и тот упадет. А Монсон отпор дал. Думаю, в последний раз Емельяненко основательно готовился к противостоянию со мной (бой состоялся в июле 2020 года, Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. — Прим. «СЭ»). А сейчас, как я вижу, он не тренируется, не делает спарринги — у него нет спарринг-партнеров. А это такой спорт, что кем нужен хороший. Здоровье-то у него лошадиное. Знаете, бывает, когда у человека лошадиное здоровье, а он не знает, как его убить. Но Саше я желаю всего самого наилучшего в любом случае. Какой бы ни была эта победа. Но представьте, если бы против него вышел не Монсон, а кто-то моложе, активнее. Саша будто не реагирует на удары, будто их уже не видит. Не знаю... Выиграл и хорошо. Саша тоже возрастной боец. И жизнь у него была бурная — такая, что к его возрасту можно еще годы прибавить».

25 февраля 35-летний Исмаилов дебютирует в профессиональном боксе. Он встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Оланреваджу Дуродолой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».